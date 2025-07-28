Происшествия 28.07.2025 в 10:41

В поселке Бурятии произошел еще один крупный пожар

Там сгорел ангар площадью 1000 кв метров
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Текст: Елена Кокорина
В поселке Бурятии произошел еще один крупный пожар

В поселке Таксимо сегодня утром тушили крупный пожар, возникший на территории базы ООО «Витим-Втормет».

- На место происшествия были направлены силы пожарной части № 52 в составе 8 человек и 3 единиц техники. Горел металлический ангар, оборудованный автономным печным отоплением и электричеством. Внутри ангара располагались бытовые и офисные помещения, выполненные из дерева. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров. В связи с масштабом возгорания были запрошены дополнительные силы. Всего на месте работали 13 человек и 5 единиц пожарной техники, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарным потребовалось около трех часов для полной ликвидации пожара на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

напомним, что сегодня утром в Улан-Удэ ликвидировали возгорание. Горело неэксплуатируемое здание в 117 микрорайоне. Пожар ликвидирован на 56 квадратах. На месте работали 13 специалистов и 4 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Фото: ГО ЧС

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