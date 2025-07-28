В Бурятии девочка на мотоцикле сбила пьяного подростка

Госавтоинспекция Бичурского района Бурятии устанавливает обстоятельства ночного ДТП, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних. Инцидент произошел 28 июля около 01:30 в селе Узкий Луг.

- 14-летняя девушка, управляя мотоциклом «Racer» без государственного регистрационного знака, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и наехала на 16-летнего пешехода. В момент ДТП на мотоцикле также находился 14-летний пассажир. Ни водитель, ни пассажир не использовали мотошлемы. Пешеход, на которого был совершен наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции республики.

В результате ДТП все трое детей получили травмы различной степени тяжести. Девушка-водитель мотоцикла госпитализирована. Пассажира мотоцикла и пешехода после медосмотра отпустили домой.

- Выяснилось, что 14-летняя девушка не имела прав на управление транспортным средством. В отношении ее родителей составлен административный протокол по факту передачи права управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Им придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. На несовершеннолетнего пешехода также составлены административные материалы, которые будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, - добавили в полиции.

Госавтоинспекция обращает особое внимание родителей на необходимость усиленного контроля за досугом и времяпрепровождением своих детей. Это уже второе ДТП с участием детей-водителей за текущие выходные на территории района, в которых в общей сложности 5 несовершеннолетних получили серьезные ранения.

Фото: полиция РБ