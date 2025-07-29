Пять лесных пожаров осталось потушить в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара. В Курумканском районе возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём, а два пожара в Прибайкальском районе спровоцировали сухие грозы.За это же время удалось потушить 4 очага на площади 253 га.«На утро 29 июля в Бурятии тушат 5 лесных пожаров: в Кабанском, Кижингинском, Курумканском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 660 га. С огнём сражаются 176 человек, задействовано 33 единицы специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.