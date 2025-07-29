Происшествия 29.07.2025 в 09:13

Пять лесных пожаров осталось потушить в Бурятии

Их общая площадь составляет 660 га
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Текст: Андрей Константинов
Пять лесных пожаров осталось потушить в Бурятии
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара. В Курумканском районе возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём, а два пожара в Прибайкальском районе спровоцировали сухие грозы.

За это же время удалось потушить 4 очага на площади 253 га.

«На утро 29 июля в Бурятии тушат 5 лесных пожаров: в Кабанском, Кижингинском, Курумканском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 660 га. С огнём сражаются 176 человек, задействовано 33 единицы специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. 
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