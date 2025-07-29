Происшествия 29.07.2025 в 09:29

Житель Улан-Удэ лишился полмиллиона, клюнув на рекламу в интернете

Она обещала легкий и быстрый заработок
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился полмиллиона, клюнув на рекламу в интернете
Фото: архив «Номер один»
О крупном мошенничестве на инвестициях рассказали сегодня в МВД Бурятии. Жертвой злоумышленников стал 60-летний житель Улан-Удэ. В попытке быстро заработать он потерял более полумиллиона рублей. 

В начале июля мужчина увидел в Интернете рекламный баннер, обещающий легкий и быстрый заработок на инвестициях. Заинтересовавшись, он оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонили из инвестиционной компании и сообщили, что с ним будет работать персональный менеджер.

Менеджер убедил горожанина открыть «дивидендный счет» и для удобства предложил продолжить коммуникацию в мессенджере. Затем мошенники попросили мужчину включить демонстрацию экрана телефона по видеосвязи и установить специальное приложение для «работы с торгами».

Под диктовку лже-менеджера, который наблюдал за всеми действиями через демонстрацию экрана, улан-удэнец открыл виртуальную карту в стороннем приложении и начал переводить деньги на нее, а затем на счет в «инвестиционном приложении». За пять дней горожанин перевел на указанные мошенниками реквизиты более 539 тысяч рублей. Из них 490 тысяч рублей были средства с кредитной карты, которую он открыл ранее.

Мошенники уверяли, что отправленные рубли поступят на «счет» уже в долларах. И действительно, мужчина наблюдал, как баланс в приложении «пополнялся» и «рос».

Спустя несколько дней, зайдя в лже-инвестиционное приложение, мужчина увидел сообщение. Там говорилось о необходимости «застраховать» 14000 долларов, находящихся на счету, от «кибермошенников». При этом на его счету, по его расчетам, не было заявленной суммы. Это вызвало подозрение у горожанина и вскоре он осознал, что его обманули. 
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