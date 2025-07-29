В Бурятии семья с детьми осталась без дома

Крупный пожар произошел ночью 29 июля в селе Хурамша Иволгинского района. Там на улице Коммунистической загорелся жилой дом.«К моменту приезда первого расчета дом был охвачен огнем. На момент возгорания внутри находились трое взрослых и двое детей, им удалось эвакуироваться самостоятельно. Огнеборцам потребовалось около трех часов для полной ликвидации пожара, охватившего площадь в 110 квадратных метров. Дом был полностью уничтожен огнем», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.Еще один пожар возник утром 29 июля в поселке Душкачан Северо-Байкальского района. Там загорелся гараж с находившимся внутри автомобилем. Несмотря на усилия огнеборцев, спасти имущество не удалось: гараж и автомобиль полностью сгорели. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки машины.