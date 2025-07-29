Происшествия 29.07.2025 в 10:20

В Бурятии умер водитель перевернувшейся машины

Врачи не смогли спасти мужчину
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии умер водитель перевернувшейся машины
Фото: ГИБДД Бурятии
38-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс», который вчера перевернулся на трассе в Бурятии, скончался в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД.

Напомним, авария произошла около 4 часов утра на трассе Улан Удэ – Турунтаево – Курумкан недалеко от села Нестериха. Водитель «Рено Флюенс» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Однако спасти мужчину не удалось – спустя несколько часов он скончался.
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