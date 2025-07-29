Происшествия 29.07.2025 в 10:38
В селе Бурятии малолетние хулиганы разнесли детскую площадку
Там ободрали качели и испортили лавочку
Текст: Карина Перова
В Бурятии малолетние хулиганы разнесли детскую площадку в микрорайоне Ленинзам в Кижинге. Неизвестные ободрали качели, испортили лавочку, вырвав доски.
«Дети вандалы. Обидно. Кто-то должен содержать площадку? Или жители сами должны все чинить?», - поинтересовались сельчане в местной группе.
В администрации сельского поселения «Кижингинский сомон» отметили, что с сегодняшнего дня, с 29 июля, пространство будут приводить в порядок. На площадке отремонтируют сломанное оборудование.
Специалисты призывают родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общественному имуществу.
Фото: Кижинга-инфо.24/7
«Дети вандалы. Обидно. Кто-то должен содержать площадку? Или жители сами должны все чинить?», - поинтересовались сельчане в местной группе.
В администрации сельского поселения «Кижингинский сомон» отметили, что с сегодняшнего дня, с 29 июля, пространство будут приводить в порядок. На площадке отремонтируют сломанное оборудование.
Специалисты призывают родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общественному имуществу.
Фото: Кижинга-инфо.24/7