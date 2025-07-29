В селе Бурятии малолетние хулиганы разнесли детскую площадку

В Бурятии малолетние хулиганы разнесли детскую площадку в микрорайоне Ленинзам в Кижинге. Неизвестные ободрали качели, испортили лавочку, вырвав доски.«Дети вандалы. Обидно. Кто-то должен содержать площадку? Или жители сами должны все чинить?», - поинтересовались сельчане в местной группе.В администрации сельского поселения «Кижингинский сомон» отметили, что с сегодняшнего дня, с 29 июля, пространство будут приводить в порядок. На площадке отремонтируют сломанное оборудование.Специалисты призывают родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общественному имуществу.Фото: Кижинга-инфо.24/7