Происшествия 29.07.2025 в 10:40

В Бурятию пришла опасная мода

Школьницы стали гонять на мотоциклах наравне с парнями
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию пришла опасная мода
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии можно говорить о появлении нового опасного тренда. В числе попавших в ДТП юных байкерах оказываются не только юноши, но и девочки.

Об одном таком случае «Номер один» уже сообщал. Он произошел в селе Узкий Луг, где 14-летняя школьница на мотоцикле «Рэйсер» сбила стоявшего на обочине 16-летнего подростка. В итоге все трое: юная байкерша, ее 14-летний пассажир и попавший под колеса парень оказались в больнице. Последний, к слову, был пьян. Была ли пьяна наехавшая на него школьница, пока не известно, но у нее уже взяли анализы на состояние опьянения.  

Однако, это не единственный случай. Как рассказали в ГИБДД, схожее происшествие произошло вчера и в селе Иволгинск. Там 14-летняя девочка на мотоцикле «Шармакс» угодила в яму и перевернулась. К счастью, она отделалась только ушибами. А за случившееся пришлось отвечать матери школьницы, на которую оформили «административку». 
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