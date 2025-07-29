Происшествия 29.07.2025 в 12:42

В Бурятии турбаза сливала канализационные отходы

Она расположена недалеко от Тункинского национального парка
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Текст: Карина Перова
В Бурятии турбаза сливала канализационные отходы
В Бурятии обнаружили факт слива канализационных отходов в открытый грунт возле Тункинского национального парка – по туристическому маршруту «Тропа Нилова Пустынь – Шумак».

Очевидец заявил, что экологии вредит турбаза «Сухой ручей». Он призвал провести контроль и принять меры к нарушителю в соответствии с федеральным законом.  

Государственные инспекторы оперативной группы нацпарка «Тункинский» организовали выездную проверку. Они выяснили, что турбаза находится на частной территории, расположенной в границах сельского поселения «Хойтогол».

«Обращение было направлено в Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер в пределах установленной компетенции», - прокомментировали специалисты.

Фото: Тункинский национальный парк
Теги
экология турбаза Тункинский нацпарк

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