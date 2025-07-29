Улан-удэнцу полицейские вернули угнанный Мерседес

Жителю Улан-Удэ полицейские вернули похищенный автомобиль, простоявший во дворе его дома около месяца. Машина была не на ходу, тем не менее привлекла внимание смельчака-соседа, который решил забрать чужое «добро» в гараж и продать по запчастям.

Хозяин обратился в полицию с заявлением о краже.

- Полицейские выехали по указанному адресу, опросили возможных свидетелей и установили гараж, в котором находился похищенный автомобиль. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель. Задержанный пояснил следователю, что заметил оставленный без присмотра автомобиль и решил распорядиться им по собственному усмотрению. Он вывез машину на эвакуаторе, спрятал в гараж к своему знакомому и планировал продать его по запчастям, - рассказали в полиции республики.

Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Ранее мужчина подвергался уголовному преследованию за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Машина возвращена владельцу.

Фото: полиция Бурятии