Происшествия 29.07.2025 в 14:11
В Бурятии нашли тело одного из пропавших рыбаков
Его прибило к берегу Байкала
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдено тело одного из трех рыбаков, которые пропали 12 июля в местности Лемасово. Его обнаружили на берегу Байкала в районе села Посольское, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, мужчин, которые вышли на рыбалку на лодке «Обь-3» и перестали выходить на связь, искали много дней, в том числе с использованием квадрокоптера. Их родственники даже за свой счет нанимали вертолет, чтобы он обследовал акваторию озера. Однако никаких следов пропавших рыбаков обнаружено не было.
Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», поисковые работы сейчас продолжаются.
Напомним, мужчин, которые вышли на рыбалку на лодке «Обь-3» и перестали выходить на связь, искали много дней, в том числе с использованием квадрокоптера. Их родственники даже за свой счет нанимали вертолет, чтобы он обследовал акваторию озера. Однако никаких следов пропавших рыбаков обнаружено не было.
Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», поисковые работы сейчас продолжаются.