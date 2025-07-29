Происшествия 29.07.2025 в 15:16
«Сбили с ног и искусали»
Жительница Новосибирска отсудила 40 тысяч за нападение бродячих собак
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле жительницы Новосибирска, на которую утром 9 февраля 2024 года напали собаки. Как сообщает КП-Новосибирск, сибирячка Майя Бугаева шла к новостройке через частный сектор: хотела проверить, как идет ремонт в ее квартире. По пути купила пирожков, чтобы поблагодарить отделочника, который ремонтировал ее жилье.
- Я услышала лай, а потом ко мне подбежали пять собак размером с лайку: у двух из них были чипы в ушах. Собаки набросились на меня сзади и начали кусать, я стала падать на лед. Пакет с пирожками кинула в сторону, три собаки за ним побежали, а еще две продолжили меня кусать. Они не давали мне встать на ноги, я отбивалась рюкзаком и банкой газировки. Псы пытались укусить меня в лицо, в шею, в руки. В итоге рыжая собака прокусила лодыжку в одном месте через длинный пуховик, мне еще повезло, – рассказала КП-Новосибирск Майя Бугаева.
Женщина закричала со всей силы, и это спасло ее: собаки напугались и убежали. Майя добралась до квартиры, стала звонить в скорую, в полицию, в отлов. Потом поехала в больницу, чтобы рану обработали и сделали прививку от столбняка. Но лечение на этом не закончилось: потом еще три месяца женщине пришлось ставить уколы от бешенства.
- Вскоре после нападения собак мне позвонили из прокуратуры, я написала заявление. Позже выяснилось, что на этих собак уже жаловались: кода я написала в чат соседей, оказалось, что среди жителей дома тоже были покусанные, – рассказала Майя Бугаева.
Помощнике прокурора Калининского района Анастасия Анкушина подала иск к мэрии Новосибирска и к Новосибирском центру по проблемам домашних животных. Выяснилось, что сибирячку покусали прямо возле собачьего приюта, но нападавшая стая в приюте не жила.
- Первый суд я проиграла, но снова подала иск и весной Калининский районный суд назначил компенсацию в 40 тысяч рублей. Администрация и приют обжаловали решение. В июле Новосибирский областной суд рассмотрел дело и оставил решение в силе. Меня благодарили другие пострадавшие соседи, что я не сдалась и довела дело до решения суда, – рассказала Майя Бугаева. – Но дело не в деньгах, они не покроют все расходы. После нападения у меня остался патологический страх перед собаками, даже в намордниках. Купила себе отпугиватель, а к новостройке, где моя квартира, стараюсь ездить только на такси.
Служба отлова не смогла найти всю стаю, поймав только одного нападавшего пса. Местные жители до сих пор боятся там ходить из-за собак:
- Мы писали жалобы, чтобы приют перенесли: там более 200 собак, не выпускать же их на улицы. Постоянный лай и запах мешает людям, летом окно невозможно открыть. Но пока ничего не изменилось, – говорит Майя Бугаева.
- Я услышала лай, а потом ко мне подбежали пять собак размером с лайку: у двух из них были чипы в ушах. Собаки набросились на меня сзади и начали кусать, я стала падать на лед. Пакет с пирожками кинула в сторону, три собаки за ним побежали, а еще две продолжили меня кусать. Они не давали мне встать на ноги, я отбивалась рюкзаком и банкой газировки. Псы пытались укусить меня в лицо, в шею, в руки. В итоге рыжая собака прокусила лодыжку в одном месте через длинный пуховик, мне еще повезло, – рассказала КП-Новосибирск Майя Бугаева.
Женщина закричала со всей силы, и это спасло ее: собаки напугались и убежали. Майя добралась до квартиры, стала звонить в скорую, в полицию, в отлов. Потом поехала в больницу, чтобы рану обработали и сделали прививку от столбняка. Но лечение на этом не закончилось: потом еще три месяца женщине пришлось ставить уколы от бешенства.
- Вскоре после нападения собак мне позвонили из прокуратуры, я написала заявление. Позже выяснилось, что на этих собак уже жаловались: кода я написала в чат соседей, оказалось, что среди жителей дома тоже были покусанные, – рассказала Майя Бугаева.
Помощнике прокурора Калининского района Анастасия Анкушина подала иск к мэрии Новосибирска и к Новосибирском центру по проблемам домашних животных. Выяснилось, что сибирячку покусали прямо возле собачьего приюта, но нападавшая стая в приюте не жила.
- Первый суд я проиграла, но снова подала иск и весной Калининский районный суд назначил компенсацию в 40 тысяч рублей. Администрация и приют обжаловали решение. В июле Новосибирский областной суд рассмотрел дело и оставил решение в силе. Меня благодарили другие пострадавшие соседи, что я не сдалась и довела дело до решения суда, – рассказала Майя Бугаева. – Но дело не в деньгах, они не покроют все расходы. После нападения у меня остался патологический страх перед собаками, даже в намордниках. Купила себе отпугиватель, а к новостройке, где моя квартира, стараюсь ездить только на такси.
Служба отлова не смогла найти всю стаю, поймав только одного нападавшего пса. Местные жители до сих пор боятся там ходить из-за собак:
- Мы писали жалобы, чтобы приют перенесли: там более 200 собак, не выпускать же их на улицы. Постоянный лай и запах мешает людям, летом окно невозможно открыть. Но пока ничего не изменилось, – говорит Майя Бугаева.
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