Происшествия 29.07.2025 в 16:23
В Бурятии лошади пугают детей в Гусиноозерске
Табун разгуливает по всему городу
Текст: Карина Перова
В Бурятии жителей Гусиноозерска одолел табун лошадей, разгуливающий по всему городу. Недавно животных заметили на улице Ключевская.
Гусиноозерчане заявили, что кони пугают детей, топчут и поедают зелень, гадят, оставляют после себя беспорядок.
«Почему владелец до сих пор не привлечён к ответственности?», - задались вопросом горожане.
Другие жители отметили, что от жары лошади спасаются в заброшенном здании Бурводы, потом спускаются вниз, вероятно, для поиска воды. Другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «Ничего вы не понимаете, это способ прополки травы такой».
Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»
Гусиноозерчане заявили, что кони пугают детей, топчут и поедают зелень, гадят, оставляют после себя беспорядок.
«Почему владелец до сих пор не привлечён к ответственности?», - задались вопросом горожане.
Другие жители отметили, что от жары лошади спасаются в заброшенном здании Бурводы, потом спускаются вниз, вероятно, для поиска воды. Другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «Ничего вы не понимаете, это способ прополки травы такой».
Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»
ТегиГусиноозерск лошади