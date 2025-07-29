В Бурятии лошади пугают детей в Гусиноозерске

В Бурятии жителей Гусиноозерска одолел табун лошадей, разгуливающий по всему городу. Недавно животных заметили на улице Ключевская.Гусиноозерчане заявили, что кони пугают детей, топчут и поедают зелень, гадят, оставляют после себя беспорядок.«Почему владелец до сих пор не привлечён к ответственности?», - задались вопросом горожане.Другие жители отметили, что от жары лошади спасаются в заброшенном здании Бурводы, потом спускаются вниз, вероятно, для поиска воды. Другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «Ничего вы не понимаете, это способ прополки травы такой».Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»