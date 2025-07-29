Происшествия 29.07.2025 в 16:46
В Бурятии пропавшую 74-летнюю пенсионерку нашли мертвой
Женщину искала вся Мухоршибирь
Текст: Карина Перова
Поиски пропавшей пенсионерки в Мухоршибирском районе Бурятии закончились трагично. 74-летнюю женщину нашли мертвой. Об этом сегодня сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, сельчанка пропала 27 июля. Для ее поисков развернули штаб, задействовали добровольцев, в том числе волонтеров для раздачи листовок с ориентировкой.
Родственники пожилой женщины просили жителей Мухоршибири осмотреть заброшенные дома у себя по соседству.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии
Напомним, сельчанка пропала 27 июля. Для ее поисков развернули штаб, задействовали добровольцев, в том числе волонтеров для раздачи листовок с ориентировкой.
Родственники пожилой женщины просили жителей Мухоршибири осмотреть заброшенные дома у себя по соседству.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии