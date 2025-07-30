Происшествия 30.07.2025 в 08:47

В районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу

Движение закрыто в обе стороны
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Текст: Карина Перова
В районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу
В Иволгинском районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу. ДТП случилось в трех километрах от села Ошурково, на федеральной трассе Р-258.

Из-за этого полностью перекрыто движение в обе стороны. На место выехала бригада скорой помощи, ГИБДД района, ПСЧ 6-го Иволгинского отряда.

Информация о происшествии и пострадавших уточняется.

«Учитывайте эти обстоятельства, если собираетесь в дорогу», - сообщили в группе Иволга-инфо.24/7 со ссылкой на ЕДДС района.

Фото: Иволга-инфо.24/7
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цементовоз ДТП Ошурково Иволгинский район

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