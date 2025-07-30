В районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу

В Иволгинском районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу. ДТП случилось в трех километрах от села Ошурково, на федеральной трассе Р-258.Из-за этого полностью перекрыто движение в обе стороны. На место выехала бригада скорой помощи, ГИБДД района, ПСЧ 6-го Иволгинского отряда.Информация о происшествии и пострадавших уточняется.«Учитывайте эти обстоятельства, если собираетесь в дорогу», - сообщили в группе Иволга-инфо.24/7 со ссылкой на ЕДДС района.Фото: Иволга-инфо.24/7