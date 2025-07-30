Происшествия 30.07.2025 в 08:47
В районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу
Движение закрыто в обе стороны
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии перевернувшийся цементовоз перегородил дорогу. ДТП случилось в трех километрах от села Ошурково, на федеральной трассе Р-258.
Из-за этого полностью перекрыто движение в обе стороны. На место выехала бригада скорой помощи, ГИБДД района, ПСЧ 6-го Иволгинского отряда.
Информация о происшествии и пострадавших уточняется.
«Учитывайте эти обстоятельства, если собираетесь в дорогу», - сообщили в группе Иволга-инфо.24/7 со ссылкой на ЕДДС района.
Фото: Иволга-инфо.24/7
Из-за этого полностью перекрыто движение в обе стороны. На место выехала бригада скорой помощи, ГИБДД района, ПСЧ 6-го Иволгинского отряда.
Информация о происшествии и пострадавших уточняется.
«Учитывайте эти обстоятельства, если собираетесь в дорогу», - сообщили в группе Иволга-инфо.24/7 со ссылкой на ЕДДС района.
Фото: Иволга-инфо.24/7