Происшествия 30.07.2025 в 09:28
У перевернувшегося на трассе в Бурятии цементовоза лопнуло колесо
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД
Текст: Карина Перова
На месте ДТП в Иволгинском районе, где сегодня утром перевернулся цементовоз, работают сотрудники ГИБДД. Стали известны подробности аварии.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Шахман» не справился с управлением и перевернулся. Он пояснил, что у него лопнуло колесо.
Помощь понадобилась пассажиру транспортного средства – его доставили в медицинское учреждение для осмотра.
«На месте ДТП ограничено движение транспорта. В настоящее время ведутся работы по поднятию автомобиля и освобождению проезжей части», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.
Фото: УГИБДД по Бурятии
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Шахман» не справился с управлением и перевернулся. Он пояснил, что у него лопнуло колесо.
Помощь понадобилась пассажиру транспортного средства – его доставили в медицинское учреждение для осмотра.
«На месте ДТП ограничено движение транспорта. В настоящее время ведутся работы по поднятию автомобиля и освобождению проезжей части», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.
Фото: УГИБДД по Бурятии
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