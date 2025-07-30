Происшествия 30.07.2025 в 10:16

В Бурятии подросток снес на питбайке учителя английского

Пожилая женщина получила перелом большеберцовой кости
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Текст: Карина Перова
В Бурятии подросток снес на питбайке учителя английского
В Гусиноозерске 15-летний водитель питбайка «Прогаси» сбил 73-летнюю женщину. ДТП произошло накануне, около восьми часов вечера, во дворе по улице Пушкина.

Подросток не имеет права управления ТС. Пострадавшую пенсионерку с переломом большеберцовой кости госпитализировали в медучреждение. В местной группе подчеркнули, что под колеса мини-мотоцикла угодила заслуженный педагог по английскому языку.

«Несовершеннолетний водитель с места ДТП скрылся, однако позже был задержан. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка», - отметили в УГИБДД по Бурятии.

Фото: Госавтоинспекция Бурятии
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