В Бурятии подросток снес на питбайке учителя английского

В Гусиноозерске 15-летний водитель питбайка «Прогаси» сбил 73-летнюю женщину. ДТП произошло накануне, около восьми часов вечера, во дворе по улице Пушкина.Подросток не имеет права управления ТС. Пострадавшую пенсионерку с переломом большеберцовой кости госпитализировали в медучреждение. В местной группе подчеркнули, что под колеса мини-мотоцикла угодила заслуженный педагог по английскому языку.«Несовершеннолетний водитель с места ДТП скрылся, однако позже был задержан. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка», - отметили в УГИБДД по Бурятии.Фото: Госавтоинспекция Бурятии