Происшествия 30.07.2025 в 11:18

В Бурятии пожарные вызволили детей из запертой квартиры

Малыши закрылись изнутри
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Текст: Карина Перова
В Бурятии пожарные вызволили детей из запертой квартиры
В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии пожарные накануне вечером вызволили детей из запертой квартиры. Об этом сообщает газета «Вперед». Мать рассказала специалистам, что малыши закрылись изнутри, из-за чего она не могла попасть домой.

На место выдвинулся караул №4 пожарной части 74 в составе начальника Владимира Манзурова и водителя пожарного автомобиля Сергея Клепикова.

«Квартира находилась на первом этаже, но на окнах стоят решетки, которые женщине сломать было не по силам. Наши сотрудники отогнули конструкцию, и помогли женщине попасть к маленьким детям, малышам буквально 1,5 - 2 года», - рассказал врио начальника ПЧ 74 Максим Елисеев.

Фото: Газета «Вперед»
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