В Бурятии пожарные вызволили детей из запертой квартиры

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии пожарные накануне вечером вызволили детей из запертой квартиры. Об этом сообщает газета «Вперед». Мать рассказала специалистам, что малыши закрылись изнутри, из-за чего она не могла попасть домой.На место выдвинулся караул №4 пожарной части 74 в составе начальника Владимира Манзурова и водителя пожарного автомобиля Сергея Клепикова.«Квартира находилась на первом этаже, но на окнах стоят решетки, которые женщине сломать было не по силам. Наши сотрудники отогнули конструкцию, и помогли женщине попасть к маленьким детям, малышам буквально 1,5 - 2 года», - рассказал врио начальника ПЧ 74 Максим Елисеев.Фото: Газета «Вперед»