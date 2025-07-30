Происшествия 30.07.2025 в 12:21
В Бурятии ушедший на сплав турист найден мертвым
Мужчина в одиночку сплавлялся по реке на резиновой лодке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли тело туриста, который пропал в ходе сплава по реке Витим в Муйском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Муя-инфо.24/7».
Напомним, 12 июля 37-летний турист в одиночку начал сплав по реке на резиновой весельной лодке в 83 км от поселка Усть-Муя. Затем связь с ним прервалась.
23 июля в МЧС Бурятии приняли решение о привлечения авиации для поисков туриста. Вертолет Ми-8 доставил группу спасателей БРПСС в район, где предположительно мог находиться пропавший мужчина.
Напомним, 12 июля 37-летний турист в одиночку начал сплав по реке на резиновой весельной лодке в 83 км от поселка Усть-Муя. Затем связь с ним прервалась.
23 июля в МЧС Бурятии приняли решение о привлечения авиации для поисков туриста. Вертолет Ми-8 доставил группу спасателей БРПСС в район, где предположительно мог находиться пропавший мужчина.