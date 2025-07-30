Происшествия 30.07.2025 в 13:04
В Бурятии привлекли к «административке» мать мотоциклиста, сбившего пенсионерку
Момент наезда попал на камеру
Текст: Карина Перова
В Бурятии момент наезда питбайка на 73-летнюю женщину в Гусиноозерске попал на камеру. Напомним, пенсионерку в одном из дворов сбил 15-летний подросток, не имеющий права управления ТС.
Юноша с места ДТП скрылся, однако позже его задержали правоохранители. Пострадавшая, учительница английского языка, угодила в больницу с переломом большеберцовой кости.
«Установлено, что группа подростков в нарушение ПДД каталась на мототехнике, относящейся к спортивному инвентарю и не предназначенной для езды по дорогам общего пользования. Следуя по дворовой территории, один из них совершил наезд на проживающую в данном доме женщину», - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
41-летнюю мать лихача привлекли к «административке» за передачу прав управления несовершеннолетнему. Также за нарушения ПДД накажут остальных подростков.
Фото: УГИБДД по Бурятии
Юноша с места ДТП скрылся, однако позже его задержали правоохранители. Пострадавшая, учительница английского языка, угодила в больницу с переломом большеберцовой кости.
«Установлено, что группа подростков в нарушение ПДД каталась на мототехнике, относящейся к спортивному инвентарю и не предназначенной для езды по дорогам общего пользования. Следуя по дворовой территории, один из них совершил наезд на проживающую в данном доме женщину», - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
41-летнюю мать лихача привлекли к «административке» за передачу прав управления несовершеннолетнему. Также за нарушения ПДД накажут остальных подростков.
Фото: УГИБДД по Бурятии
ТегиБурятия Гусиноозерск ДТП