Происшествия 30.07.2025 в 13:04

В Бурятии привлекли к «административке» мать мотоциклиста, сбившего пенсионерку

Момент наезда попал на камеру
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Текст: Карина Перова
В Бурятии привлекли к «административке» мать мотоциклиста, сбившего пенсионерку
В Бурятии момент наезда питбайка на 73-летнюю женщину в Гусиноозерске попал на камеру. Напомним, пенсионерку в одном из дворов сбил 15-летний подросток, не имеющий права управления ТС.

Юноша с места ДТП скрылся, однако позже его задержали правоохранители. Пострадавшая, учительница английского языка, угодила в больницу с переломом большеберцовой кости.

«Установлено, что группа подростков в нарушение ПДД каталась на мототехнике, относящейся к спортивному инвентарю и не предназначенной для езды по дорогам общего пользования. Следуя по дворовой территории, один из них совершил наезд на проживающую в данном доме женщину», - рассказали в УГИБДД по Бурятии.

41-летнюю мать лихача привлекли к «административке» за передачу прав управления несовершеннолетнему. Также за нарушения ПДД накажут остальных подростков.

Фото: УГИБДД по Бурятии
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