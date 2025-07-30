Ребенок из Улан-Удэ разгрыз игрушку-вертушку и наелся стеклянной пыли

Полуторагодовалый ребенок из Улан-Удэ прокусил игрушку-вертушку и наелся стеклянной пыли. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT.Горожанка купила своему сыну в «Фикс Прайсе» пластмассовую (как она думала) вертушку. Оказалось, она была сделана из стекловолокна.Малыш разгрыз палочку, и его рот покрылся чёрным налётом. Когда женщина попыталась его убрать, в ее ладони впилось множество мелких стеклянных заноз.«Шокированной девушке пришлось доставать их пинцетом. Обычно так себя ведут материалы, содержащие стекловолокно. К счастью, ребенку повезло больше: ему в рот мелкие стёкла не впились», - прокомментировали в паблике.Улан-удэнка отметила: уже позже на сайте магазина она увидела, что эта вертушка является садовой декорацией. Но почему-то изделие «перекочевало» в отдел детских игрушек – женщина взяла его именно там.Фото: ТГ-канал SHOT