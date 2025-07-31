Подросток из Забайкалья поджег тепловоз в Улан-Удэ ради ста тысяч рублей

17-летний подросток из Забайкальского края поджёг на станции Улан-Удэ кабину тепловоза. Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Республике Бурятии, Центра по противодействию экстремизму и Управления уголовного розыска МВД Бурятии.Несовершеннолетний сознался в содеянном. Он рассказал, что пошел на преступление ради денежного вознаграждения – куратор пообещал перевести юноше на электронный кошелек 100 тысяч рублей.Молодой человек заснял свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы отчитаться о выполнении преступного задания.«В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (диверсия)», - прокомментировали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте