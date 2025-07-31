Происшествия 31.07.2025 в 08:52

Подросток из Забайкалья поджег тепловоз в Улан-Удэ ради ста тысяч рублей

Свои действия он заснял на камеру мобильного телефона
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Текст: Карина Перова
Подросток из Забайкалья поджег тепловоз в Улан-Удэ ради ста тысяч рублей
17-летний подросток из Забайкальского края поджёг на станции Улан-Удэ кабину тепловоза. Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Республике Бурятии, Центра по противодействию экстремизму и Управления уголовного розыска МВД Бурятии.

Несовершеннолетний сознался в содеянном. Он рассказал, что пошел на преступление ради денежного вознаграждения – куратор пообещал перевести юноше на электронный кошелек 100 тысяч рублей.

Молодой человек заснял свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы отчитаться о выполнении преступного задания.

«В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (диверсия)», - прокомментировали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
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тепловоз Улан-Удэ диверсия

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