В Бурятии женщина на «Королле» сбила байкера без прав

ДТП случилось вчера утром в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, неподалеку от Гусиноозерска 56-летняя женщина за рулем «Тойоты Короллы» не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «ИЖ Юпитер-5».В результате аварии 49-летний байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как оказалось, прав на управление мотоциклом у мужчины не было.