Происшествия 31.07.2025 в 09:13

В Бурятии женщина на «Королле» сбила байкера без прав

Мотоциклиста пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина на «Королле» сбила байкера без прав
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вчера утром в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, неподалеку от Гусиноозерска 56-летняя женщина за рулем «Тойоты Короллы» не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». 



В результате аварии 49-летний байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как оказалось, прав на управление мотоциклом у мужчины не было.
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