В Бурятии выросло число лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 3 новых лесных пожара: в Бичурском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания в Прибайкальском районе стало неосторожное обращение с огнём, остальные два очага спровоцировали сухие грозы.За это же время ликвидирован один пожар в Прибайкальском районе на площади 57 га.«На утро 31 июля в республике действует 6 лесных пожаров: в Бичурском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 693 га. С огнём сражаются 162 человека, задействована 36 единиц специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - рассказали в РАЛХе.