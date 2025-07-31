Происшествия 31.07.2025 в 09:27

В Бурятии выросло число лесных пожаров

За сутки возникли три новых очага, а потушили только один
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выросло число лесных пожаров
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 3 новых лесных пожара: в Бичурском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания в Прибайкальском районе стало неосторожное обращение с огнём, остальные два очага спровоцировали сухие грозы.

За это же время ликвидирован один пожар в Прибайкальском районе на площади 57 га.

«На утро 31 июля в республике действует 6 лесных пожаров: в Бичурском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 693 га. С огнём сражаются 162 человека, задействована 36 единиц специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - рассказали в РАЛХе. 
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ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

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