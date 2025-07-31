Незадачливый инвестор из Улан-Удэ лишился миллиона рублей

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 16 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона отдали мошенникам более 2 миллионов 665 тысяч рублей. Самый крупный ущерб зафиксирован в Улан-Удэ, где жертвой аферистов стал 55-летний «инвестор». Жулики трижды позволили мужчине выводить небольшие суммы «прибыли», прежде чем похитить у него более миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, горожанин нашел в Интернете объявление о заработке на инвестировании и связался с мошенниками. 6 июля он скачал указанное ими приложение и, после обучения с «наставником по инвестициям», перевел 9 тысяч рублей на свой инвестиционный счет.Уже 11 июля на карту улан-удэнца поступило 1748 рублей – мошенники представили это как прибыль.12 июля аферисты убедили жертву внести 45 тысяч рублей, пообещав больший доход. Мужчина согласился и на следующий день получил 4180 рублей, что укрепило его доверие.15 июля мужчина перевел на «инвестиционный счет» более 722 тысяч рублей, после чего ему «начислили» 19000 рублей.Однако уже на следующий день, после перевода еще 320 тысяч рублей, выплаты прекратились.30 июля, когда горожанин попытался вывести средства, мошенники под предлогом «неверного SMS-кода» заблокировали доступ к деньгам. Для разблокировки они потребовали привлечь «бенефициара с чистой кредитной историей». Мужчина обратился к сестре, которая вовремя распознала обман и сообщила в полицию. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1 миллион 96 тысяч рублей. Все эти деньги были личными сбережениями «инвестора».