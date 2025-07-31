Происшествия 31.07.2025 в 10:07

В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за засухи

Из-за жары и отсутствия дождей погибли посевы
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Текст: Карина Перова
В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за засухи
В Еравнинском районе Бурятии с 29 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Вышло соответствующее распоряжение главы муниципального образования, сообщает телеграм-канал Еравна-инфо.24/7.

В мае и июне стояла сильная жара, не было эффективных осадков, что привело к испарению. Из-за почвенной и атмосферной засухи погибли посевные площади сельскохозяйственных культур (а это сотни и тысячи гектаров), естественных сенокосов. Также это спровоцировало снижение урожайности овса и ячменя.

Режим ЧС ввели на территории нескольких сельских поселений: «Ульдургинское», «Усть-Эгитуйское», «Эгитуйское», «Комсомольское», «Улхасааское», «Сосново-Озерское», «Тулдунское», «Гундинское», «Озерное» и «Целинное».

Напомним, в середине июля в связи с засушливой погодой и гибелью посевов режим ЧС ввели в Баргузинском районе Бурятии.

Фото: loon.site
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засуха Еравнинский район режим ЧС

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