Происшествия 31.07.2025 в 10:11

В Бурятии сборщики голубики подпалили лес

Теперь им придется выплатить ущерб и расходы на тушение пожара
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сборщики голубики подпалили лес
Фото: РАЛХ
Один из лесных пожаров, который обнаружили вчера в Прибайкальском районе, возник из-за сборщиков голубики. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, они развели костёр, что категорически запрещено в период действия особого противопожарного режима, а потом оставили после себя не дотушенное кострище. От него огонь перекинулся на лес.

Площадь пожара составила 0,1 га. Сейчас его тушат 14 специалистов лесной охраны и 5 единиц техники.


Ущерб лесному фонду установят после ликвидации пожара. Он будет взыскан со сборщиков голубики, также как и расходы на тушение возгорания.

- В Бурятии преобладает сухая и жаркая погода. В лесу отсутствует влажность, любая искра может стать причиной возгорания. Этот случай - ещё одно тому подтверждение. Площадь пожара небольшая, мы работаем, сил и средств достаточно, чтобы оперативно победить стихию. Но таких последствий можно было избежать, следуя простым и понятным правилам, - отмечают лесники.
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