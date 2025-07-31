В Бурятии сборщики голубики подпалили лес

Один из лесных пожаров, который обнаружили вчера в Прибайкальском районе, возник из-за сборщиков голубики. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, они развели костёр, что категорически запрещено в период действия особого противопожарного режима, а потом оставили после себя не дотушенное кострище. От него огонь перекинулся на лес.





Площадь пожара составила 0,1 га. Сейчас его тушат 14 специалистов лесной охраны и 5 единиц техники.





Ущерб лесному фонду установят после ликвидации пожара. Он будет взыскан со сборщиков голубики, также как и расходы на тушение возгорания.- В Бурятии преобладает сухая и жаркая погода. В лесу отсутствует влажность, любая искра может стать причиной возгорания. Этот случай - ещё одно тому подтверждение. Площадь пожара небольшая, мы работаем, сил и средств достаточно, чтобы оперативно победить стихию. Но таких последствий можно было избежать, следуя простым и понятным правилам, - отмечают лесники.