Происшествия 31.07.2025 в 10:50

Пропавшего жителя Бурятии будет искать беспилотник

Сельчан просят не беспокоиться и не звонить в полицию
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Текст: Андрей Константинов
Пропавшего жителя Бурятии будет искать беспилотник
Для поисков 44-летнего жителя Тарбагатая Александра Хомякова задействуют беспилотник. Дрон будет летать над селом с 10:00 до 14:00, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

«Просим местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Пожалуйста, не стоит обращаться в дежурную часть с вопросами. ФСБ также в курсе ситуации», - обратились к сельчанам в райотделе полиции.

Напомним, Александр Хомяков пропал еще в апреле, он ушел из дома и не вернулся. 

Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза голубые.

Был одет: синяя спортивная кофта, синие джинсы, белые кроссовки, черная кепка. 

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-10-03, 8 (301) 46-55-496 или 102. 
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