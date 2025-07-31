Пропавшего жителя Бурятии будет искать беспилотник

Для поисков 44-летнего жителя Тарбагатая Александра Хомякова задействуют беспилотник. Дрон будет летать над селом с 10:00 до 14:00, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».«Просим местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать. Пожалуйста, не стоит обращаться в дежурную часть с вопросами. ФСБ также в курсе ситуации», - обратились к сельчанам в райотделе полиции.Напомним, Александр Хомяков пропал еще в апреле, он ушел из дома и не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза голубые.Был одет: синяя спортивная кофта, синие джинсы, белые кроссовки, черная кепка.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-10-03, 8 (301) 46-55-496 или 102.