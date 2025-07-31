В Бурятии житель Приангарья чуть не убил мужчину на берегу Байкала

В Бурятии вынесли приговор 53-летнему жителю Иркутской области за покушение на убийство мужчины. Инцидент произошел в апреле на берегу Байкала.Обвиняемый отмечал там день рождения. Во время распития спиртного между ним и одним из гостей произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил противника ножом в шею.Он посчитал потерпевшего убитым и скрылся с места преступления. Однако мужчина выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и проведенной операции.«Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - отметили в прокуратуре Бурятии.Фото: прокуратура Бурятии