Происшествия 31.07.2025 в 11:23

В Бурятии житель Приангарья чуть не убил мужчину на берегу Байкала

Он повздорил с ним, когда отмечал день рождения
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Текст: Карина Перова
В Бурятии житель Приангарья чуть не убил мужчину на берегу Байкала
В Бурятии вынесли приговор 53-летнему жителю Иркутской области за покушение на убийство мужчины. Инцидент произошел в апреле на берегу Байкала.

Обвиняемый отмечал там день рождения. Во время распития спиртного между ним и одним из гостей произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил противника ножом в шею.

Он посчитал потерпевшего убитым и скрылся с места преступления. Однако мужчина выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и проведенной операции.

«Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Фото: прокуратура Бурятии
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покушение на убийство приговор

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