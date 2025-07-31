В Улан-Удэ произошло массовое ДТП

О массовом ДТП, произошедшем на улице Лимонова сообщили местные аварийные инспекторы. Сегодня там «встретились» сразу четыре машины.

- Автомобиль Toyota Camry столкнулся с автомобилем Land Cruiser, а он, в свою очередь - с грузовиком. Грузовик после удара въехал в автомобиль Toyota Harriеr. Пострадавших в аварии нет, но у машин сильные повреждения, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Напомним, что неделей ранее в Улан-Удэ произошло еще одно массовое ДТП. На пересечении улиц Профсоюзная-Борсоева авария собрала вереницу из пяти автомобилей. Пострадавших тоже не было.

Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»