Происшествия 31.07.2025 в 13:10
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП
На Лимонова столкнулись сразу четыре автомобиля
Текст: Елена Кокорина
О массовом ДТП, произошедшем на улице Лимонова сообщили местные аварийные инспекторы. Сегодня там «встретились» сразу четыре машины.
- Автомобиль Toyota Camry столкнулся с автомобилем Land Cruiser, а он, в свою очередь - с грузовиком. Грузовик после удара въехал в автомобиль Toyota Harriеr. Пострадавших в аварии нет, но у машин сильные повреждения, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
Напомним, что неделей ранее в Улан-Удэ произошло еще одно массовое ДТП. На пересечении улиц Профсоюзная-Борсоева авария собрала вереницу из пяти автомобилей. Пострадавших тоже не было.
Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
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