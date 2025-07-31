Происшествия 31.07.2025 в 14:49

Амфитеатр на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ возвели без разрешения

Под раздачу попал комитет городского хозяйства
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Текст: Карина Перова
Амфитеатр на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ возвели без разрешения
Благоустройство «Мемориала Победы» в Улан-Удэ снова оказалось в центре скандала. В прокуратуре Бурятии сообщили, что амфитеатр на территории пространства возвели без соответствующего разрешения. Под раздачу попал комитет городского хозяйства.

По постановлению прокуратуры Советского района муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности. Выяснилось, что КГХ заключил контракт на выполнение работ по благоустройству «Мемориала Победы». Там разместили амфитеатр, являющийся объектом капитального строительства. Однако его возведение велось незаконно – без разрешения.

«По постановлению прокурора района муниципальное учреждение Арбитражным судом Республики Бурятия привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство) в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.», - прокомментировали в республиканской прокуратуре.

Пока решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее главный следователь России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем благоустройстве парка у Мемориала Победы.

Фото: прокуратура Бурятии
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мемориал победы Улан-Удэ КГХ амфитеатр

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