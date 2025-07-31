Происшествия 31.07.2025 в 16:36
Житель Бурятии «развел» пенсионерку, продававшую скот
Он вручил ей расписку с фальшивыми данными о себе и не отдал деньги
Текст: Карина Перова
В Бурятии Мухоршибирский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине за мошенничество при покупке скота.
В марте он договорился купить сельхозживотных у пенсионерки, но отдавать деньги собственнице даже и не собирался. Тот решил схитрить, изготовив расписку от имени другого лица, где указал вымышленные паспортные данные. И пообещал расплатиться с пожилой женщиной на следующий день. Но своего слова мужчина не сдержал.
«Мухоршибирский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировали в прокуратуре республики.
Фото: Номер один
В марте он договорился купить сельхозживотных у пенсионерки, но отдавать деньги собственнице даже и не собирался. Тот решил схитрить, изготовив расписку от имени другого лица, где указал вымышленные паспортные данные. И пообещал расплатиться с пожилой женщиной на следующий день. Но своего слова мужчина не сдержал.
«Мухоршибирский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировали в прокуратуре республики.
Фото: Номер один
Тегимошенничество суд прокуратура