Уроженца Улан-Удэ обвиняют в афере с имуществом «Усольехимпрома»

Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщается на сайте ведомства.Речь идёт о бывшем директоре завода «Усольехимпром» Игоре Интигринове, уроженце Улан-Удэ, который в 2015 году возглавил предприятие.Уголовное дело в отношении него расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО «Кластер Химпром Усолье» с целью невключения энергетического имущества – распределительных устройств, трансформаторов, линий электропередач, нежилых зданий и зданий с подстанциями, корпусов ООО «Усольехимпром», являющихся единым и неделимым энергетическим комплексом, в конкурсную массу, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. После чего обратил имущество в пользу подконтрольного ему юридического лица, тем самым причинив ущерб на общую сумму почти 80 млн рублей.Кроме того, с 2021 по 2022 год для легализации вышеуказанного имущества обвиняемый заключил с подконтрольным ему юридическим лицом фиктивный договор его купли-продажи.Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.