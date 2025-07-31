Происшествия 31.07.2025 в 17:08

Уроженца Улан-Удэ обвиняют в афере с имуществом «Усольехимпрома»

Ущерб правоохранители оценили в 80 млн рублей
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Текст: Иван Иванов
Уроженца Улан-Удэ обвиняют в афере с имуществом «Усольехимпрома»
Фото: архив «Номер один»
Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщается на сайте ведомства.

Речь идёт о бывшем директоре завода «Усольехимпром» Игоре Интигринове, уроженце Улан-Удэ, который в 2015 году возглавил предприятие. 

Уголовное дело в отношении него расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. 

По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО «Кластер Химпром Усолье» с целью невключения энергетического имущества – распределительных устройств, трансформаторов, линий электропередач, нежилых зданий и зданий с подстанциями, корпусов ООО «Усольехимпром», являющихся единым и неделимым энергетическим комплексом, в конкурсную массу, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. После чего обратил имущество в пользу подконтрольного ему юридического лица, тем самым причинив ущерб на общую сумму почти 80 млн рублей.

Кроме того, с 2021 по 2022 год для легализации вышеуказанного имущества обвиняемый заключил с подконтрольным ему юридическим лицом фиктивный договор его купли-продажи.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.
Теги
мошенничество

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