Сбежавшего из Бурятии рэкетира нашли в Беларуси

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве.По версии следствия, несколько лет назад обвиняемый вместе с подельниками занимался рэкетом. В частности, он требовал у жертвы переписать на него коммерческую недвижимость, расположенную в одном из районов республики. При этом в ход шли кулаки и угрозы физической расправы.Как сообщили в пресс-службе суда, в 2022 году обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный в розыск. Летом 2025 его задержали в Беларуси и экстрадировали в Россию.