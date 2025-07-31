Происшествия 31.07.2025 в 17:37

Сбежавшего из Бурятии рэкетира нашли в Беларуси

Мужчину выдали российским правоохранителям, сейчас он сидит в камере СИЗО
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Текст: Андрей Константинов
Сбежавшего из Бурятии рэкетира нашли в Беларуси
Фото: pixabay.com
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве.

По версии следствия, несколько лет назад обвиняемый вместе с подельниками занимался рэкетом. В частности, он требовал у жертвы переписать на него коммерческую недвижимость, расположенную в одном из районов республики. При этом в ход шли кулаки и угрозы физической расправы.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2022 году обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный в розыск. Летом 2025 его задержали в Беларуси и экстрадировали в Россию.
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вымогательство

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