Происшествия 01.08.2025 в 08:57
В Улан-Удэ на дорогу рухнул строительный кран
ЧП случилось в 115-м микрорайоне
Текст: Карина Перова
Накануне в Улан-Удэ рухнул башенный кран на стройке жилого дома в 115-м микрорайоне. Прокуратура Бурятии проводит проверку. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Аркадий Доржиев.
Кран упал прямо на дорогу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, аналогичный случай произошел в июне прошлого года на стройплощадке в 148-м микрорайоне города.
Фото: прокуратура Бурятии
Кран упал прямо на дорогу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, аналогичный случай произошел в июне прошлого года на стройплощадке в 148-м микрорайоне города.
Фото: прокуратура Бурятии