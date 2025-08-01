В Бурятии пьяный водитель без прав в хлам разбил машину

Сегодня утром в Прибайкальском районе Бурятии произошла авария, вследствие которой было госпитализировано двое человек.

- На 148 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» 26-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» без прав, не справился с управлением и опрокинул машину. В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажир с травмами различной степени тяжести находятся в больнице, - рассказали в ГИБДД республики. В полиции добавили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в текущем году уже задерживался за езду без прав.

Фото: ГИБДД