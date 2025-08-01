В Бурятии 78-летний водитель угодил в колонию

Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 78-летнего мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП.Происшествие случилось 10 июня на улице Советская в селе Кижинга. Там на пешеходном переходе пенсионер, ехавший на «шестерке», сбил 70-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал пожилого мужчину виновным.«Подсудимый, в нарушение требований Правил дорожного движения» не в полной мере контролировал дорожную обстановку (движение своего транспортного средства), и лишил себя возможности своевременно увидеть пешехода. В результате его преступной небрежности женщина погибла», - констатировала Фемида.По приговору суда пенсионер получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с него 900 тысяч рублей компенсации морального вреда.Приговор еще не вступил в законную силу.