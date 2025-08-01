Происшествия 01.08.2025 в 10:43

В Бурятии 78-летний водитель угодил в колонию

Он насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 78-летний водитель угодил в колонию
Фото: архив «Номер один»
Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 78-летнего мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП.

Происшествие случилось 10 июня на улице Советская в селе Кижинга. Там на пешеходном переходе пенсионер, ехавший на «шестерке», сбил 70-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. 

Рассмотрев материалы дела, райсуд признал пожилого мужчину виновным. 

«Подсудимый, в нарушение требований Правил дорожного движения» не в полной мере контролировал дорожную обстановку (движение своего транспортного средства), и лишил себя возможности своевременно увидеть пешехода. В результате его преступной небрежности женщина погибла», - констатировала Фемида.

По приговору суда пенсионер получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с него 900 тысяч рублей компенсации морального вреда. 

Приговор еще не вступил в законную силу.
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