В Улан-Удэ ребенок повис на водосточной трубе на уровне 3-го этажа

Накануне в Улан-Удэ десятилетний мальчик повис на водосточной трубе на уровне 3-го этажа многоквартирного дома в микрорайоне Восточный. Тот мог рухнуть вниз, поэтому очевидцы вызвали на место сотрудников Росгвардии и спасателей.Прибывшие правоохранители попросили хозяйку квартиры этажом ниже воспользоваться ее балконом и окном на кухне. Росгвардейцы страховали ребенка, а сотрудник улан-удэнской городской поисково-спасательной службы поднялся по пожарной лестнице и снимал несовершеннолетнего с трубы. После МЧС-ник передал мальчика росгвардейцам на балкон соседской квартиры.«Как стало известно, 10-летний мальчик был заперт и решил выйти на улицу через балкон, спустившись по водосточной трубе. Прибывший на место отец мальчика поблагодарил росгвардейцев и пожарных за спасение сына», - отметили в Росгвардии по Бурятии.Фото: ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»