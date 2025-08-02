Бурятпроектреставрация тонет все глубже

Одна из самых скандальных в Бурятии на данный момент компания «Бурятпроектреставрация» продолжает тонуть в разборках с участием силовиков. Помимо уже известных фактов о возбуждении уголовных дел из-за строительства театра «Ульгэр» и Дома культуры в Кяхте, на прошлой неделе стало известно о новой уголовке, возбужденной из-за долгов по зарплатам.Реконструкция театра кукол «Ульгэр» должна была стать радостным событием. Но в итоге превратилась в огромный скандал, потянувший за собой шлейф других инцидентов. Сначала силовики возбудили уголовное дело на директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева по статье «Мошенничество в особо крупном размере».– Установлено, что при реконструкции театра кукол «Ульгэр» бюджетные средства для обеспечения их целевого использования хранились на специальных счетах. Руководитель строительной компании представил в Управление Федерального казначейства фиктивные сведения о приобретении предусмотренного контрактом оборудования. В результате на счет юридического лица из федерального и регионального бюджетов перечислено 195 млн рублей. При этом в последующем денежные средства истрачены на цели, не связанные с исполнением контрактных обязательств, соответствующие работы на объекте так и остались невыполненными, оборудование не поставлено, – сообщили в прокуратуре Бурятии.Позже возбудили еще одну уголовку по тому же театру. Фигурантом стал начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС). Чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, следствие будет настаивать на отправке его в СИЗО.Как рассказали в Следственном комитете, в марте 2022 года Анатолий Урбанов от лица УКСа заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ на общую сумму более 571 млн рублей с Бурятпроектреставрацией. В декабре 2024 года на основании дополнительного соглашения цена контракта выросла уже до 888 млн рублей.- При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом, – сообщали в следственном ведомстве.В довесок силовики нашли признаки махинаций, связанных со строительством нового Дома культуры в Кяхте. В центре – все та же Бурятпроектреставрация.– Установлено, что условиями муниципального контракта на выполнение работ по строительству Дома культуры на 400 мест в городе Кяхте предусмотрено казначейское сопровождение. Бюджетные средства, предназначенные для исполнения договорных обязательств, хранились на спецсчетах, открытых в региональном Управлении Федерального казначейства. Распоряжение ими было возможно после предоставления организацией-подрядчиком документов, подтверждающих сумму понесенных затрат на подготовку проектной документации, строительство и поставку оборудования на объект, – рассказали в прокуратуре республики.Силовики утверждают, что руководитель ООО предъявил фиктивные договоры на поставку товаров и оказание услуг по разработке проектной документации для нужд строительства, а также поддельные банковские платежные документы на общую сумму 5,6 млн рублей.Но и на этом история не закончилась. Буквально на прошлой неделе стало известно о еще одной уголовке на гендиректора «Бурятпроектреставрации» Жамсарана Батуева. Она касается невыплаты зарплаты работникам.- Во время проверки установлено, что у компании имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам перед действующими и уволенными сотрудниками (58 человек) в размере 8,6 млн рублей. 23 июля по материалам проверки в отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», – рассказали в прокуратуре Бурятии.Работники фирмы потянулись в прокуратуру сразу после первой волны скандалов, о которой мы писали выше. Первым оказался начальник снабжения. По его заявлению в отношении Жамсарана Батуева и возбудили очередное уголовное дело о невыплате зарплаты. После с аналогичными жалобами обратились и другие сотрудники.Что касается второго арестованного участника дела о театре «Ульгэр», то у него пока только относительно хорошие новости. На свободу его, конечно, не отпустили, зато суд учел заслуги обвиняемого в превышении полномочий чиновника и оставил его под домашним арестом.- При принятии решения суд учел наличие у Урбанова места жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, оказание помощи близкому родственнику, положительные характеристики, наличие наград и благодарностей, отсутствие судимостей, оказание гуманитарной и благотворительной помощи жителям ДНР, оказание материальной помощи военнослужащим. Однако не счел данные обстоятельства достаточными для отмены меры пресечения либо изменения ее на более мягкую, чем домашний арест, – сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Таким образом, Анатолий Урбанов пробудет под домашним арестом до 26 сентября 2025 года.Что же касается «Ульгэра», то его все же попытаются достроить. Но только если на проект выделят еще 232 млн рублей. И это при том, что степень готовности объекта составляет порядка 80%.По словам министра культуры Бурятии, уложиться в первоначальный срок проведения работ подрядчик не сможет, это стало ясно еще в прошлом году. Сегодня все пришли к общему мнению, что срок надо переносить. В республике готовят обращение с просьбой перенести завершение реконструкции на 2026 год. Помимо ситуации с подрядчиком, в которой сейчас разбираются силовики, картину с реконструкцией усугубляет инфляция и, как следствие, подорожание материалов.