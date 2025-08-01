Происшествия 01.08.2025 в 12:32
Жителя Бурятии ранили из пневмата во время драки у заправки
Инцидент произошел в селе Турка
Текст: Карина Перова
В селе Турка Прибайкальского района Бурятии днем 20 июля случилась драка возле заправки на улице Октябрьская. Один из участников инцидента получил травмы, предварительно, из пневматического оружия.
Пострадавшим оказался 20-летний житель Улан-Удэ, он обратился в медицинское учреждение за помощью. Сотрудники прибайкальской полиции устанавливают участников потасовки и выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Правовое решение по данному факту будет принято после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего», - отметили в МВД по Бурятии.
Один из крупных пабликов сообщает, что драка произошла из-за парковочного места.
Фото: ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»
Пострадавшим оказался 20-летний житель Улан-Удэ, он обратился в медицинское учреждение за помощью. Сотрудники прибайкальской полиции устанавливают участников потасовки и выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Правовое решение по данному факту будет принято после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего», - отметили в МВД по Бурятии.
Один из крупных пабликов сообщает, что драка произошла из-за парковочного места.
Фото: ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»