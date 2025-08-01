В Улан-Удэ ребенок сломал ногу, играя на батуте

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск прокурора к бизнесмену, поданный в защиту интересов ребенка. Мальчик получил перелом, играя в батутном центре.Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие случилось в ноябре 2024 года в батутном центре «Тут Батут». Игравший там мальчик передвигался по обкладке батутов, из-за чего пружины слетели с крепления. Ребенок упал, застряв между пружинами, и сломал одну из костей стопы.Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что в случившемся виноват индивидуальный предприниматель – владелец батута. Именно он, по мнению Фемиды, должен был обеспечить безопасное посещение батутной арены.В итоге бизнесмену придется хорошо раскошелиться: суд постановил взыскать с него 4050 рублей – расходы на лечение ребенка, штраф в размере 77025 рублей, а также еще 150 тысяч в виде компенсации морального вреда.Решение еще не вступило в законную силу.