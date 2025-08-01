Происшествия 01.08.2025 в 15:12
«Потеряла два литра крови»
Жительница Новосибирска чуть не умерла после колоноскопии
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска Таисия (имя изменено) из-за проблем с кишечником обратилась в частную клинику на прием к колопроктологу. Врач рекомендовал прохождение колоноскопии, сибирячка взяла в поликлинике направление на исследование в один из медцентров в Октябрьском районе.
- Перед проведением исследования меня ввели в медикаментозный сон. Во время исследования эндоскопист обнаружил два образования в слепой кишке и сделал биопсию этих образований. Процедура длилась 20 минут: после отхождения от наркоза у меня сильно кружилась голова, я была почти без сил. Врач-эндоскопист успокоила, что это действие обезболивающего и наркоза, выдала протокол исследования и направила домой. Из клиники до машины мой парень вел меня под руки, – рассказала КП-Новосибирск Таисия.
Дома 39-летняя женщина прилегла отдохнуть. Потом, со слов сибирячки, у нее начало раздувать живот, началось кровотечение. Сибирячке становилось хуже, ее парень вызвал бригаду скорой помощи. Женщину срочно госпитализировали: пациентка оказалась в реанимации, врачи провели ей экстренную операцию.
- Врачам больницы удалось остановить кровотечение из слепой кишки с помощью установки двух эндоскопических клипс. Клипсы должны были установить сразу же во время колоноскопии с биопсией в область каждого образования, чтобы избежать кровотечения, но не установили, – сообщила Ксения Комиссарова, юрист пациентки.
Таисия еще двое суток провела в реанимации: врачи чудом успели спасти ей жизнь. Но без последствий для здоровья не обошлось:
- В послеоперационном периоде врачи выявили признаки неокклюзивного пристеночного тромбоза и постишемический неврит большеберцового нерва. Это могло привести к возникновению тромбов, здоровье пациентки до сих пор подорвано, – рассказала юрист Ксения.
Женщина обратилась с претензией в частную клинику, где ей делали колоноскопию. В ответ руководство клиники вину не признало.
- Мы направили иск в суд, оценив моральный вред и вред здоровью в 3 миллиона рублей. Ответчик и там отрицал вину. Более того, в судебное заседание клиника не представляет изображения, видеозаписи проведенной процедуры ФКС (колоноскопии), ссылаясь на то, что «запись якобы не велась», - сообщила Ксения Комиссарова, юрист ЮК «Стибикина и партнеры».
Калининский районный суд назначил экспертизу в одном из государственных бюро судмедэкспертиз.
- Эксперты пришли к выводам, что кровотечение, возникшее после проведенной процедуры ФКС, - допустимое осложнение, и эндоскопист всё сделала верно. Таисия с выводами экспертизы не согласна, так как они голословны, противоречат медицинской документации врачей ГКБ и медицинским документам иных клиник, которые есть в деле. Мы заявили ходатайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в другой организации с целью устранить противоречия и доказать свои доводы, – сообщила Ксения Комиссарова.
- Перед проведением исследования меня ввели в медикаментозный сон. Во время исследования эндоскопист обнаружил два образования в слепой кишке и сделал биопсию этих образований. Процедура длилась 20 минут: после отхождения от наркоза у меня сильно кружилась голова, я была почти без сил. Врач-эндоскопист успокоила, что это действие обезболивающего и наркоза, выдала протокол исследования и направила домой. Из клиники до машины мой парень вел меня под руки, – рассказала КП-Новосибирск Таисия.
Дома 39-летняя женщина прилегла отдохнуть. Потом, со слов сибирячки, у нее начало раздувать живот, началось кровотечение. Сибирячке становилось хуже, ее парень вызвал бригаду скорой помощи. Женщину срочно госпитализировали: пациентка оказалась в реанимации, врачи провели ей экстренную операцию.
- Врачам больницы удалось остановить кровотечение из слепой кишки с помощью установки двух эндоскопических клипс. Клипсы должны были установить сразу же во время колоноскопии с биопсией в область каждого образования, чтобы избежать кровотечения, но не установили, – сообщила Ксения Комиссарова, юрист пациентки.
Таисия еще двое суток провела в реанимации: врачи чудом успели спасти ей жизнь. Но без последствий для здоровья не обошлось:
- В послеоперационном периоде врачи выявили признаки неокклюзивного пристеночного тромбоза и постишемический неврит большеберцового нерва. Это могло привести к возникновению тромбов, здоровье пациентки до сих пор подорвано, – рассказала юрист Ксения.
Женщина обратилась с претензией в частную клинику, где ей делали колоноскопию. В ответ руководство клиники вину не признало.
- Мы направили иск в суд, оценив моральный вред и вред здоровью в 3 миллиона рублей. Ответчик и там отрицал вину. Более того, в судебное заседание клиника не представляет изображения, видеозаписи проведенной процедуры ФКС (колоноскопии), ссылаясь на то, что «запись якобы не велась», - сообщила Ксения Комиссарова, юрист ЮК «Стибикина и партнеры».
Калининский районный суд назначил экспертизу в одном из государственных бюро судмедэкспертиз.
- Эксперты пришли к выводам, что кровотечение, возникшее после проведенной процедуры ФКС, - допустимое осложнение, и эндоскопист всё сделала верно. Таисия с выводами экспертизы не согласна, так как они голословны, противоречат медицинской документации врачей ГКБ и медицинским документам иных клиник, которые есть в деле. Мы заявили ходатайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в другой организации с целью устранить противоречия и доказать свои доводы, – сообщила Ксения Комиссарова.
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