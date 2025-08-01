Происшествия 01.08.2025 в 15:18

Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй

Наркотики женщина переслала в Петропавловск-Камчатский
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй
Жительница Улан-Удэ «сядет» на пять лет за незаконную пересылку наркотиков почтой в значительном размере. Приговор в Советском районном суде вынесли 50-летней женщине.

Выяснилось, что в декабре 2024 года горожанка приобрела через Интернет гашиш. Затем она упаковала «дурь» в пачку из-под специй и переслала почтовой связью своему знакомому в Петропавловск-Камчатский.

«Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
гашиш почта приговор

Все новости

В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции
01.08.2025 в 15:45
В Бурятии на выходные будет жарко
01.08.2025 в 15:33
Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй
01.08.2025 в 15:18
Женщина-убийца подростка предстанет перед судом Бурятии
01.08.2025 в 15:14
«Потеряла два литра крови»
01.08.2025 в 15:12
36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область
01.08.2025 в 14:53
В Улан-Удэ ребенок сломал ногу, играя на батуте
01.08.2025 в 14:43
Улан-удэнский аэропорт отмечает 99-летие
01.08.2025 в 14:27
В Бурятии бывший министр будет коротать время в камере еще три месяца
01.08.2025 в 14:07
В селе Бурятии снесут аварийное общежитие
01.08.2025 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
«Потеряла два литра крови»
Жительница Новосибирска чуть не умерла после колоноскопии
01.08.2025 в 15:12
36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область
Нелегальную перевозку скота пресекли в Тайшете
01.08.2025 в 14:53
В Улан-Удэ ребенок сломал ногу, играя на батуте
Теперь владельцу аттракциона придется раскошелиться
01.08.2025 в 14:43
В Бурятии бывший министр будет коротать время в камере еще три месяца
Суд вновь продлил Александру Гоге срок содержания под стражей
01.08.2025 в 14:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru