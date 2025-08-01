Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй

Жительница Улан-Удэ «сядет» на пять лет за незаконную пересылку наркотиков почтой в значительном размере. Приговор в Советском районном суде вынесли 50-летней женщине.Выяснилось, что в декабре 2024 года горожанка приобрела через Интернет гашиш. Затем она упаковала «дурь» в пачку из-под специй и переслала почтовой связью своему знакомому в Петропавловск-Камчатский.«Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.Фото: прокуратура Бурятии