Происшествия 01.08.2025 в 15:18
Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй
Наркотики женщина переслала в Петропавловск-Камчатский
Текст: Карина Перова
Жительница Улан-Удэ «сядет» на пять лет за незаконную пересылку наркотиков почтой в значительном размере. Приговор в Советском районном суде вынесли 50-летней женщине.
Выяснилось, что в декабре 2024 года горожанка приобрела через Интернет гашиш. Затем она упаковала «дурь» в пачку из-под специй и переслала почтовой связью своему знакомому в Петропавловск-Камчатский.
«Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.
Фото: прокуратура Бурятии
Выяснилось, что в декабре 2024 года горожанка приобрела через Интернет гашиш. Затем она упаковала «дурь» в пачку из-под специй и переслала почтовой связью своему знакомому в Петропавловск-Камчатский.
«Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.
Фото: прокуратура Бурятии