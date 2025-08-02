Происшествия 02.08.2025 в 09:01

В Бурятии все еще горят леса

Сейчас тушат в четырех местах
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии все еще горят леса
Фото: РАЛХ

По оперативным данным РАЛХ, утром 2 августа действует 4 лесных пожара: в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. За прошедшие сутки в республике обнаружено два лесных пожара: в Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Причина возникновения пожара в Мухоршибирском районе - неосторожное обращение с огнём, в Прибайкальском районе - сухая гроза. 

- Бдительные граждане увидели задымление после того, как молния ударила в гору. Сразу сообщили о возможном возгорании в лесхоз. Лесники оперативно выехали и обнаружили пожар на малой площади 0,01 га, - рассказывают лесные пожарные Прибайкальского района. Ликвидировано два пожара на площади 0,36 га: в Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 238 га. Локализован пожар в Баргузинском районе, на площади 2 га.

В тушении задействовано 135 человека - специалисты авиалесоохраны и наземных лесных служб - лесной охраны, привлечённые лица, 25 единиц специализированной техники.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ И САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩЕНО.

При обнаружении задымления или возгорания звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44.

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