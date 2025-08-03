Закладчица из Улан-Удэ получила 12 лет за свою работу

Верховный суд Бурятии по апелляционному представлению прокурора усилили наказание женщине, занимавшейся сбытом наркотиков. Лишение свободы сроком в девять лет судьи увеличили до 12.

В январе 2025 года ранее неоднократно судимая 39-летняя женщина влилась в преступную банду, занимавшуюся сбытом наркотиков и стала там закладчицей. Наркотики она прятала в тайниках на территории ДНТ «Труд». Следователям удалось установить семь фактов закладок.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики из незаконного оборота до того, как они попали к потребителям.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ осудил женщину за 7 эпизодов преступлений по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы».

Ей было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Апелляцию в Верховный суд подали как осужденная, так и сторона гособвинения. Закладчица просила дать отсрочку наказания, в связи с тем, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка, а прокурор напротив просил усилить наказание.

Однако Верховный суд отклонил её иск вместе с апелляцией адвоката: мать-закладчица отправится в колонию на 12 лет, несмотря на семейные обстоятельства.





Фото: "Номер один"