Закладчица из Улан-Удэ получила 12 лет за свою работу
Наличие несовершеннолетнего ребенка не спасло преступницу от жесткого наказания
Верховный суд Бурятии по апелляционному представлению прокурора усилили наказание женщине, занимавшейся сбытом наркотиков. Лишение свободы сроком в девять лет судьи увеличили до 12.
В январе 2025 года ранее неоднократно судимая 39-летняя женщина влилась в преступную банду, занимавшуюся сбытом наркотиков и стала там закладчицей. Наркотики она прятала в тайниках на территории ДНТ «Труд». Следователям удалось установить семь фактов закладок.
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики из незаконного оборота до того, как они попали к потребителям.
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ осудил женщину за 7 эпизодов преступлений по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы».
Ей было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Апелляцию в Верховный суд подали как осужденная, так и сторона гособвинения. Закладчица просила дать отсрочку наказания, в связи с тем, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка, а прокурор напротив просил усилить наказание.
Однако Верховный суд отклонил её иск вместе с апелляцией адвоката: мать-закладчица отправится в колонию на 12 лет, несмотря на семейные обстоятельства.
Фото: "Номер один"