Жительница Улан-Удэ потеряла более 100 тысяч на помощи «подруге»

Жительнице столицы Бурятии в мессенджере написала подруга и попросила помочь перевести деньги. Получив на свой банковский счет 117 тыс. рублей, женщина перевела на указанный счет 155 тыс. рублей.

После этого мошенник обратился с просьбой одолжить 100 тыс. рублей. Лишь после второго перевода женщина поняла, что аккаунт её подруги взломали.

- Мошенники могут взламывать аккаунты в мессенджерах или социальных сетях и от имени их владельцев рассылать сообщения с просьбами о помощи (одолжить деньги, принять участие в конкурсе или голосовании и т.п). Получив такое сообщение - убедитесь, что общаетесь именно с тем человеком, который написал. Для этого самостоятельно свяжитесь с ним через другой мессенджер или обычную сотовую связь, - предупреждает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию на первое августа 2025 года в Бурятии стали 1 344 жителя (+ 40 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 314 млн рублей (+ 6,5 млн. рублей за последнюю неделю).



Фото: "Номер один"