62-лeтнeмy oxpaнникy oтдaлeннoй бaзы в Oкинcкoм paйoнe cтaлo плoxo. Oн тpyдилcя в OOO «Oкинcк-2», pacпoлoжeннoм в paйoнe oзepa Ильчиp. Coтpyдники Бypятcкoй pecпyбликaнcкoй пoиcкoвo-cпacaтeльнoй cлyжбы вмecтe c вpaчoм Tyнкинcкoй бoльницы oтпpaвилиcь нa пoмoщь. Нaвcтpeчy им пoвeзли пocтpaдaвшeгo.

Местом встречи стала точка Саган-Саер (бывшая Владимирская), примерно в 30 километрах от базы. Спасатели всё время были на связи с сопровождающими и знали, что охранник в сознании и состояние его стабильно.

К вечеру обе группы встретились. Врач осмотрел мужчину и сообщил, что его состояние «удовлетворительное». После этого охранника доставили в село Кырен, где его уже ждала бригада медиков для дальнейшего лечения.

— Благодаря скоординированным действиям пострадавшего удалось вывезти с территории базы и доставить в направлении к спасателям БРПСС, — говорится в официальном сообщении.

Напоминаем: при любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.





Фото: "Номер один"