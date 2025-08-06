В Бурятии домушник обчистил односельчанку

В Хоринском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали наглого домушника. Молодой человек залез через окно в один из домов в Хоринске и стащил оттуда сотовый телефон и продукты.Хозяйки жилища в это время не было. Подозрительного мужчину заметил сосед. Сельчанин передал приметы сотрудникам полиции.Подходящего под описание ориентировки молодого человека росгвардейцы заметили возле парка. Вором оказался местный житель.«С собой у него были украденный телефон и продукты. Ранее привлекавшего к уголовной ответственности задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Фото: Росгвардия по Бурятии