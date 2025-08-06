Происшествия 06.08.2025 в 09:20
В Бурятии домушник обчистил односельчанку
Он залез к женщине в дом через окно
Текст: Карина Перова
В Хоринском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали наглого домушника. Молодой человек залез через окно в один из домов в Хоринске и стащил оттуда сотовый телефон и продукты.
Хозяйки жилища в это время не было. Подозрительного мужчину заметил сосед. Сельчанин передал приметы сотрудникам полиции.
Подходящего под описание ориентировки молодого человека росгвардейцы заметили возле парка. Вором оказался местный житель.
«С собой у него были украденный телефон и продукты. Ранее привлекавшего к уголовной ответственности задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Фото: Росгвардия по Бурятии
