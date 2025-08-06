В Бурятии рассмотрят дело о массовом мошенничестве

Полиция Бурятии завершила расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Перед судом предстанет 22-летний уроженец города Уссурийск Приморского края, которому предъявлено обвинение в 236 эпизодах преступной деятельности, совершенных в составе организованной преступной группы.Как рассказали в МВД Бурятии, от действий злоумышленника пострадали жители Бурятии и Забайкальского края, а также 10 микрофинансовых организаций из разных регионов страны.«Житель Приморского края, действуя в составе организованной преступной группы, в течение года взламывал аккаунты пользователей портала Госуслуг и получал доступ к их личным кабинетам. Используя персональные данные граждан, он оформлял на них онлайн-займы в микрокредитных и микрофинансовых компаниях, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Для зачисления займов вместе с подельниками фигурант указывал реквизиты подконтрольных им счетов. Всего таким образом было оформлено 116 займов, а общий ущерб составил почти 1,7 млн рублей. При этом сим-карты для привязки к личным кабинетам прежних владельцев на портале Госуслуг приобретались ими под предлогом дальнейшей передачи военнослужащим, находящихся в зоне специальной военной операции», - сообщили в МВД.Злоумышленника разоблачили в ноябре 2023 года сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Бурятии. В ходе обыска у мошенника правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и другие предметы, используемые им в преступной деятельности.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.