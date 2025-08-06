В Бурятии водитель искупал свой джип в Слюдянском озере

В Северо-Байкальском районе Бурятии водитель заехал на джипе прямо в Слюдянское озеро, где в это время купались люди. Видео появилось в телеграм-канале «БурАССР 2.0».Водоем относится к особо охраняемой территории. У каждого водоохранного объекта есть водоохранная зона, где движение и стоянка автотранспорта запрещена.Очевидцы «засветили» госномер этого автомобиля. Они надеются, что водитель не останется безнаказанным, и Бурприроднадзор примет меры (по ст. 8.42 КоАП РФ).Фото: телеграм-канал «БурАССР 2.0»