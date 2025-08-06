Происшествия 06.08.2025 в 09:52
В Бурятии водитель искупал свой джип в Слюдянском озере
Водоем относится к особо охраняемой территории
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии водитель заехал на джипе прямо в Слюдянское озеро, где в это время купались люди. Видео появилось в телеграм-канале «БурАССР 2.0».
Водоем относится к особо охраняемой территории. У каждого водоохранного объекта есть водоохранная зона, где движение и стоянка автотранспорта запрещена.
Очевидцы «засветили» госномер этого автомобиля. Они надеются, что водитель не останется безнаказанным, и Бурприроднадзор примет меры (по ст. 8.42 КоАП РФ).
Фото: телеграм-канал «БурАССР 2.0»
